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"Київстар" планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня

Середа 13 грудня 2023 12:56
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"Київстар" планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня Фото: "Київстар" планує відновлення деяких сервісів сьогодні у другій половині дня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мобільний оператор "Київстар" відновить деякі сервіси вже о другій половині дня, сьогодні, 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Київстару" Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

Як розповів Комаров, компанія прийняла вчора, 12 грудня, план, згідно з яким продовжує рухатись попри всі перепони. Його вдається реалізувати, втім, не зовсім вчасно.

"Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться. Але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси в другій половині дня", - додав Комаров.

Збій у "Київстар"

Вчора, 12 грудня, внаслідок хакерської атаки стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі скаржились на відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

Як розповіла Служба безпеки України, згідно з попередніми розрахунками, сьогодні, 13 грудня, мобільний оператор:

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяло на себе хакерське угрупування "Солнцепек", які мають зв'язок з російським ГУР.

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