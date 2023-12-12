У "Київстар" після збою попередили про активізацію шахраїв у месенджерах

У мобільному операторі "Київстар", у роботі якого сьогодні стався масштабний збій, заявили про активізацію шахраїв у месенджерах. Схема зловмисників пов'язана, зокрема, з інформацією про компенсації та терміни оновлення мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку оператора.

"Важливо. Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації", - йдеться у заяві компанії.

При цьому в "Київстарі" наголошують, що новини про компенсації та терміни оновлення мережі надходитимуть "виключно з офіційних сторінок компанії".

Адміністрація мобільного оператора закликає громадян не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, оскільки є ризик, що вони можуть стати шахраями.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій, внаслідок чого абоненти залишилися без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Як з'ясувалося пізніше, причиною збою стала атака хакерів. До неї можуть бути причетні росіяни. Наразі розслідуванням зайнялася Служба безпеки України.

Через збій по всій Україні виникла низка проблем, у тому числі з викликом екстрених служб та системами сповіщення про повітряну тривогу.

Пізніше ввечері у "Київстарі" заявили, що вдалося частково відновити зв'язок, а закінчити роботи над повним відновленням послуг мають намір протягом 13 грудня.

Також у компанії зауважили, що після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які не могли користуватися сервісами через атаку хакерів, отримають компенсації.

Більш детально про атаку на "Київстар" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.