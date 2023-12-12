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В "Киевстар" после сбоя предупредили об активизации мошенников в мессенджерах

Вторник 12 декабря 2023 22:42
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В "Киевстар" после сбоя предупредили об активизации мошенников в мессенджерах Фото: оператор "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников в мессенджерах после масштабного сбоя связи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В мобильном операторе "Киевстар", в работе которого сегодня произошел масштабный сбой, заявили об активизации мошенников в мессенджерах. Схема злоумышленников связана, в частности, с информацией о компенсациях и сроках обновления сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оператора.

"Важно. Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации", - говорится в заявлении компании.

При этом в "Киевстаре" подчеркивают, что новости о компенсациях и сроках обновления сети будут поступать "исключительно с официальных страниц компании".

Администрация мобильного оператора призывает граждан не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, так как есть риск, что они могут оказаться мошенниками.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, в результате чего абоненты остались без мобильной связи и доступа к интернету. Как выяснилось позже, причиной сбоя оказалась атака хакеров. К ней могут быть причастны россияне. Сейчас расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге.

Позже вечером в "Киевстаре" заявили, что удалось частично возобновить связь, а закончить работы над полным восстановлением услуг намереваются в течение 13 декабря.

Также в компании подчеркнули, что после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые не могли пользоваться сервисами из-за хакерской атаки, получат компенсации.

Более детально об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевстар Схемы мошенников
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