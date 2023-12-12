Кібератака на "Київстар". СБУ відкрила справу за вісьмома статтями, не виключають слід РФ
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар". Правоохоронці допускають, що за атакою може стояти країна-агресор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в коментарі для ЗМІ.
Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
Як стало відомо, одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, - за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.
Разом з тим за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.
Збій у "Київстар" через хакерську атаку
Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Причиною тому є хакерська атака.
Внаслідок великого збою в "Київстар" по всій країні абоненти фіксують відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.
Разом з тим збій у "Київстар" призвів і до інших проблем в різних куточках країни, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботи терміналів, а також банкоматів. Зокрема, про проблеми попередили у ПриватБанку та Ощадбанку.
Зауважимо, що поки в компанії не беруться оцінювати скільки часу може зайняти відновлення роботи оператора.
Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".
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