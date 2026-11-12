"Київстар" підвищив вартість тарифів: що змінилося та кого торкнуться нові умови

Мобільний оператор ''Київстар'' оновив умови тарифної лінійки ''Все разом'' і тарифу ''Дитячий''. Зміни передбачають не лише підвищення абонплати, а й збільшення обсягу деяких послуг.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла пресслужба ''Київстару''.

Минулого тижня ''Київстар'' переглянув умови тарифів конвергентної лінійки ''Все разом'' і тарифу ''Дитячий''. Попередні пропозиції перевели до архіву, а вартість нових тарифних пакетів у середньому зросла на 100 гривень.

Підвищення стосується різних способів підключення – для нових абонентів, контрактних користувачів, а також клієнтів, які переносять свій номер до мережі оператора за допомогою послуги MNP.

Чому ''Київстар'' підвищив вартість тарифів

У пресслужбі компанії пояснили, що перегляд цін пов’язаний зі зростанням витрат на електроенергію та інші енергоносії для бізнесу. Крім того, через війну оператору доводиться додатково інвестувати в забезпечення стабільної роботи мережі.

Зокрема, ''Київстар'' спрямовує кошти на акумулятори, генератори, резервування, кібербезпеку, відновлення та модернізацію інфраструктури. Це необхідно, щоб підтримувати зв’язок навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Водночас у компанії зазначили, що під час формування тарифів намагаються враховувати потреби клієнтів і шукати баланс між вартістю послуг та їхньою ціною для абонентів.

Які зміни передбачають нові тарифи

У тарифах ''Все разом Легкий'' та ''Все разом Крутий'' змінилася кількість хвилин для дзвінків. У першому пакеті їх стало 500 замість 300, у другому – 700 замість 600.

Також переглянули обсяг інтернету в роумінгу: для тарифу ''Все разом Легкий'' він становить 18 ГБ замість 15 ГБ, а для ''Все разом Крутий'' – 22 ГБ замість 18 ГБ.

Крім того, у тарифі ''Все разом Легкий'' за замовчуванням передбачена послуга ''Є зв’язок Київстар/Starlink''.

Тарифи лінійки ''Все разом'' включають мобільний зв’язок, домашній інтернет, ''Київстар ТБ'' та додаткові послуги ''Суперсили''.

Як можна заощадити на послугах Київстару

Для клієнтів, які хочуть зменшити витрати на зв’язок, оператор передбачив окремі пропозиції.

Зокрема, тариф ''Все разом. Комфорт'' вартістю 370 гривень тепер доступний людям віком від 55 років.

Для користувачів тарифу ''Дитячий'' також передбачили можливість заощадити. Якщо до середини січня підключити річний пакет за 2000 гривень, можна зменшити витрати на послуги до 60%.

Чи зміниться вартість тарифів для чинних абонентів

Окремо в ''Київстарі'' наголосили, що оновлені 4 листопада умови тарифної лінійки стосуються нових підключень.

Для абонентів, які користувалися відповідними тарифами до цієї дати, вартість послуг та умови обслуговування залишаються незмінними.

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