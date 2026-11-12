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"Киевстар" повысил стоимость тарифов: что изменилось и кого коснутся новые условия

16:25 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
"Киевстар" повысил стоимость тарифов: что изменилось и кого коснутся новые условия Фото: ''Киевстар'' пересмотрел цены на тарифы и расширил отдельные пакеты услуг (Getty Images)
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Мобильный оператор ''Киевстар'' обновил условия тарифной линейки Все вместе и тарифа Детский. Изменения предполагают не только повышение абонплаты, но и увеличение некоторых услуг.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала пресс-служба ''Киевстара''.

На прошлой неделе ''Киевстар'' пересмотрел условия тарифов конвергентной линейки Все вместе и тарифа Детский. Предыдущие предложения были переведены в архив, а стоимость новых тарифных пакетов в среднем выросла на 100 гривен.

Повышение касается различных способов подключения – для новых абонентов, контрактных пользователей, а также для клиентов, которые переносят свой номер в сеть оператора с помощью услуги MNP.

Почему ''Киевстар'' повысил стоимость тарифов

В пресс-службе компании пояснили, что пересмотр цен связан с ростом затрат на электроэнергию и другие энергоносители для бизнеса. Кроме того, из-за войны оператору приходится дополнительно инвестировать в обеспечение стабильной работы сети.

В частности, ''Киевстар'' направляет средства на аккумуляторы, генераторы, резервирование, кибербезопасность, восстановление и модернизацию инфраструктуры. Это необходимо, чтобы поддерживать связь даже при длительном отключении электроэнергии.

В то же время, в компании отметили, что при формировании тарифов пытаются учитывать потребности клиентов и искать баланс между стоимостью услуг и их ценой для абонентов.

Какие изменения предполагают новые тарифы

В тарифах ''Все вместе Легкий'' и ''Все вместе Крутой'' изменилось количество минут для звонков. В первом пакете их стало 500 вместо 300, во втором – 700 вместо 600.

Также просмотрели объем интернета в роуминге: для тарифа ''Все вместе Легкий'' он составляет 18 ГБ вместо 15 ГБ, а для 'Все вместе Крутой' – 22 ГБ вместо 18 ГБ.

Кроме того, в тарифе "Все вместе Легкий" по умолчанию предусмотрена услуга "Есть связь Киевстар/Starlink".

Тарифы линейки ''Все вместе'' включают мобильную связь, домашний интернет, ''Киевстар ТВ'' и дополнительные услуги ''Суперсили''.

Как можно сэкономить на услугах Киевстара

Для клиентов, желающих уменьшить расходы на связь, оператор предусмотрел отдельные предложения.

В частности, тариф ''Все вместе. Комфорт'' стоимостью 370 гривен теперь доступен людям в возрасте от 55 лет.

Для пользователей тарифа ''Детский'' также предусмотрели возможность сэкономить. Если к середине января подключить годовой пакет за 2000 гривен, можно снизить затраты на услуги до 60%.

Изменится ли стоимость тарифов для действующих абонентов

Отдельно в ''Киевстаре'' отметили, что обновленные 4 ноября условия тарифной линейки касаются новых подключений.

Для абонентов, пользовавшихся соответствующими тарифами до даты, стоимость услуг и условия обслуживания остаются неизменными.

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