"Київстар" підтвердив, що потрапив під потужну хакерську атаку

"Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет", - повідомили виданню.

Там зазначили, що для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", - додають в прес-службі.

Оператор зауважує, що обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Збій у "Київстар" через хакерську атаку

Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Спочатку в мережі та ЗМІ зявилися повідомлення, що причиною тому стала хакерська атака на ядро мережі.

Згодом атаку хакерів підтвердили і джерела РБК-Україна. Також були спростовані дані про нібито обшук правоохоронців у компанії, яку розповсюдили деякі Telegram-канали.

Зауважимо, що збій у роботі "Київстар" є масовим і спостерігається по всій країні. Абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Користувачам спочатку рекомендували скористатися послугою національний роумінг, що дозволяє перемикатися між операторами. Але в цьому виникла проблема. Про неї дізнайтеся в роз'ясненні Мінцифри. Також абонентам радили скористатися і послугою е-сім.

Тим часом збій у "Київстар" призвів і до інших нестандартних проблем по всій країні, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботи терміналів.

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