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"Киевстар" подтвердил, что попал под мощную хакерскую атаку

Фото: "Киевстар" подтвердил, что попал под мощную хакерскую атаку (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Мария Кучерявец

Оператор мобильной связи "Киевстар" подтверждает, что подвергся мощной хакерской атаке. Это и послужило причиной большого сбоя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Киевстара".

"Утром 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - сообщили изданию.

Там отметили, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

"По состоянию на данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов", - добавляют в пресс-службе.

Оператор отмечает, что обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Сбой в "Киевстар" из-за хакерской атаки

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Сначала в сети и СМИ появились сообщения, что причиной тому стала хакерская атака на ядро сети.

Впоследствии атаку хакеров подтвердили и источники РБК-Украина. Также были опровергнуты данные о якобы обыске стражей порядка в компании, которую распространили некоторые Telegram-каналы.

Заметим, что сбой в работе "Киевстар" массовый и наблюдается по всей стране. Абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.

Пользователям изначально рекомендовали воспользоваться услугой национальный роуминг, позволяющий переключаться между операторами. Но в этом возникла проблема. О ней узнайте в разъяснении Минцифры. Также абонентам советовали воспользоваться услугой е-сим.

Тем временем сбой в "Киевстаре" привел и к другим нестандартным проблемам по всей стране, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов.

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