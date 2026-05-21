"Київстар" масово відключає 3G: навіщо та що робити користувачам

Навіщо "Київстар" відключає 3G

У компанії пояснюють, що йдеться про поступову відмову від застарілої технології 3G. Частоти, які зараз використовуються для 3G-зв’язку, планують перенаправити на розвиток 4G (LTE). Це має покращити:

швидкість мобільного інтернету;

стабільність зв’язку;

якість дзвінків;

підготовку мережі до запуску 5G у майбутньому.

У "Київстарі" зазначають, що модернізація є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури в Україні.

У яких регіонах вимкнуть 3G

Із 18 серпня 2026 року 4G повністю замінить 3G у низці населених пунктів.

Дніпропетровська область:

Кривий Ріг;

Криворізький район.

Івано-Франківська область:

Городенка;

Долина;

Снятин;

Верховинський район;

Івано-Франківський район;

Калуський район.

Хмельницька область:

Дунаївці;

Красилів;

Нетішин;

Полонне;

Старокостянтинів;

Хмельницький;

Кам’янець-Подільський район;

Хмельницький район;

Шепетівський район.

Що робити користувачам

У компанії попередили, що після відключення 3G користувачам потрібно буде перейти на 4G.

Для цього необхідно:

мати смартфон із підтримкою LTE;

увімкнути 4G у налаштуваннях телефону;

користуватися SIM-картою формату USIM.

Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити у магазинах "Київстар". Номер телефону при цьому не змінюється.

Також користувачам радять:

увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G/5G);

активувати технологію VoLTE для якісних голосових дзвінків через 4G.

У "Київстарі" наголошують, що без цих налаштувань після вимкнення 3G можуть виникати проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом.

Як увімкнути 4G на телефоні

У "Київстарі" пояснили, що більшість сучасних смартфонів уже підтримують 4G/LTE, однак користувачам потрібно перевірити налаштування мережі.

Для Android потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти у розділ "Підключення";

обрати "Мобільні мережі";

відкрити пункт "Тип мережі";

увімкнути режим із позначкою "4G" або "LTE".

Для iPhone алгоритм простіший:

відкрити "Параметри";

перейти у "Стільникові дані";

активувати мобільні дані;

після цього смартфон автоматично підключиться до доступної 4G-мережі.

Окремо оператор звернув увагу власників смартфонів із двома SIM-картами. У багатьох моделях 4G працює лише в першому слоті SIM, тому картку "Київстар" рекомендують вставляти саме туди.

Якщо обидва слоти підтримують LTE, користувачам радять додатково перевірити, чи обрана мережа "Київстар" у налаштуваннях мобільного зв’язку.