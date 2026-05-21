"Київстар" масово відключає 3G: навіщо та що робити користувачам

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відключати мережу 3G у різних регіонах України. Уже з 18 серпня 2026 року компанія розпочне новий етап модернізації, під час якого частину частот 3G переведуть під 4G.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар".
Головне:
У компанії пояснюють, що йдеться про поступову відмову від застарілої технології 3G. Частоти, які зараз використовуються для 3G-зв’язку, планують перенаправити на розвиток 4G (LTE). Це має покращити:
У "Київстарі" зазначають, що модернізація є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури в Україні.
Із 18 серпня 2026 року 4G повністю замінить 3G у низці населених пунктів.
Дніпропетровська область:
Івано-Франківська область:
Хмельницька область:
У компанії попередили, що після відключення 3G користувачам потрібно буде перейти на 4G.
Для цього необхідно:
Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити у магазинах "Київстар". Номер телефону при цьому не змінюється.
Також користувачам радять:
У "Київстарі" наголошують, що без цих налаштувань після вимкнення 3G можуть виникати проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом.
У "Київстарі" пояснили, що більшість сучасних смартфонів уже підтримують 4G/LTE, однак користувачам потрібно перевірити налаштування мережі.
Для Android потрібно:
Для iPhone алгоритм простіший:
Окремо оператор звернув увагу власників смартфонів із двома SIM-картами. У багатьох моделях 4G працює лише в першому слоті SIM, тому картку "Київстар" рекомендують вставляти саме туди.
Якщо обидва слоти підтримують LTE, користувачам радять додатково перевірити, чи обрана мережа "Київстар" у налаштуваннях мобільного зв’язку.
Нагадаємо, "Київстар" почне відключати 3G з 26 травня у частині населених пунктів Рівненської, Івано-Франківської, Миколаївської та Харківської областей. Застарілу технологію замінять на 4G, щоб покращити швидкість мобільного інтернету та підготувати мережу до запуску 5G.
РБК-Україна також розповідало, скільки часу мобільний зв’язок в Україні може працювати під час блекаутів. У Мінцифри заявили, що більшість базових станцій здатні працювати без світла 6-8 годин завдяки акумуляторам, а частина - понад три доби завдяки генераторам.