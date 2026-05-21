"Київстар" масово відключає 3G: навіщо та що робити користувачам

15:15 21.05.2026 Чт
3 хв
У яких регіонах повністю вимкнуть мережу 3G і що робити абонентам?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: "Київстар" відключає 3G у кількох регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відключати мережу 3G у різних регіонах України. Уже з 18 серпня 2026 року компанія розпочне новий етап модернізації, під час якого частину частот 3G переведуть під 4G.

Головне:

  • Новий етап вимкнення: З 18 серпня 2026 року розпочнеться черговий етап відключення застарілої мережі 3G.
  • Перелік регіонів: Повна заміна 3G на 4G відбудеться у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.
  • Вимоги до абонентів: Щоб не залишитися без інтернету та дзвінків, користувачі повинні мати смартфон із підтримкою LTE, увімкнути 4G у налаштуваннях та використовувати USIM-карту.
  • Технічні нюанси: Для якісних дзвінків через 4G радять активувати технологію VoLTE.
  • Як налаштувати: На Android слід увімкнути режим "4G" або "LTE" у розділі "Мобільні мережі".

Навіщо "Київстар" відключає 3G

У компанії пояснюють, що йдеться про поступову відмову від застарілої технології 3G. Частоти, які зараз використовуються для 3G-зв’язку, планують перенаправити на розвиток 4G (LTE). Це має покращити:

  • швидкість мобільного інтернету;
  • стабільність зв’язку;
  • якість дзвінків;
  • підготовку мережі до запуску 5G у майбутньому.

У "Київстарі" зазначають, що модернізація є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури в Україні.

У яких регіонах вимкнуть 3G

Із 18 серпня 2026 року 4G повністю замінить 3G у низці населених пунктів.

Дніпропетровська область:

  • Кривий Ріг;
  • Криворізький район.

Івано-Франківська область:

  • Городенка;
  • Долина;
  • Снятин;
  • Верховинський район;
  • Івано-Франківський район;
  • Калуський район.

Хмельницька область:

  • Дунаївці;
  • Красилів;
  • Нетішин;
  • Полонне;
  • Старокостянтинів;
  • Хмельницький;
  • Кам’янець-Подільський район;
  • Хмельницький район;
  • Шепетівський район.

Що робити користувачам

У компанії попередили, що після відключення 3G користувачам потрібно буде перейти на 4G.

Для цього необхідно:

  • мати смартфон із підтримкою LTE;
  • увімкнути 4G у налаштуваннях телефону;
  • користуватися SIM-картою формату USIM.

Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити у магазинах "Київстар". Номер телефону при цьому не змінюється.

Також користувачам радять:

  • увімкнути автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G/5G);
  • активувати технологію VoLTE для якісних голосових дзвінків через 4G.

У "Київстарі" наголошують, що без цих налаштувань після вимкнення 3G можуть виникати проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом.

Як увімкнути 4G на телефоні

У "Київстарі" пояснили, що більшість сучасних смартфонів уже підтримують 4G/LTE, однак користувачам потрібно перевірити налаштування мережі.

Для Android потрібно:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти у розділ "Підключення";
  • обрати "Мобільні мережі";
  • відкрити пункт "Тип мережі";
  • увімкнути режим із позначкою "4G" або "LTE".

Для iPhone алгоритм простіший:

  • відкрити "Параметри";
  • перейти у "Стільникові дані";
  • активувати мобільні дані;
  • після цього смартфон автоматично підключиться до доступної 4G-мережі.

Окремо оператор звернув увагу власників смартфонів із двома SIM-картами. У багатьох моделях 4G працює лише в першому слоті SIM, тому картку "Київстар" рекомендують вставляти саме туди.

Якщо обидва слоти підтримують LTE, користувачам радять додатково перевірити, чи обрана мережа "Київстар" у налаштуваннях мобільного зв’язку.

Нагадаємо, "Київстар" почне відключати 3G з 26 травня у частині населених пунктів Рівненської, Івано-Франківської, Миколаївської та Харківської областей. Застарілу технологію замінять на 4G, щоб покращити швидкість мобільного інтернету та підготувати мережу до запуску 5G.

РБК-Україна також розповідало, скільки часу мобільний зв’язок в Україні може працювати під час блекаутів. У Мінцифри заявили, що більшість базових станцій здатні працювати без світла 6-8 годин завдяки акумуляторам, а частина - понад три доби завдяки генераторам.

