Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО
Фото: в Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Киевская область находится под атакой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед". В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - отмечается в сообщении.
Ночная дроновая атака
Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед".
Позже была объявлена воздушная тревога в Киеве. Работали силы ПВО.
Атака вражеских дронов на Украину продолжается до сих пор. Цели летают над несколькими областями, работают силы ПВО.
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