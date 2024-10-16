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Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО

Киевская область, Среда 16 октября 2024 07:34
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Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО Фото: в Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Киевская область находится под атакой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед". В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - отмечается в сообщении.

Ночная дроновая атака

Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед".

Позже была объявлена воздушная тревога в Киеве. Работали силы ПВО.

Атака вражеских дронов на Украину продолжается до сих пор. Цели летают над несколькими областями, работают силы ПВО.

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