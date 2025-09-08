Київську область атакували дрони: у мережі пишуть про перебої зі світлом

Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що станом на 00:25 в Київській області зафіксовано декілька груп безпілотників. Через 10 хвилин стало відомо, що а регіоні працюють сили ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - інформували в ОВА.

Через деякий час у мережі стали писати, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ, а в навколишніх населених пунктах та частині Києва фіксуються перебої зі світлом.

Зазначимо, що це інформація виключно з місцевих Telegram-каналів. Офіційного підтвердження щодо атаки на ТЕЦ чи проблем зі світлом - поки що не було.