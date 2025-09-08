UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Київську область атакували дрони: у мережі пишуть про перебої зі світлом

Фото: заявляється, що у низці населених пунктів проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 8 вересня вчергове атакують Україну дронами, зокрема, Київську область. У мережі пишуть, що після атаки виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА та місцеві пабліки.

Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що станом на 00:25 в Київській області зафіксовано декілька груп безпілотників. Через 10 хвилин стало відомо, що а регіоні працюють сили ППО.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - інформували в ОВА.

Через деякий час у мережі стали писати, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ, а в навколишніх населених пунктах та частині Києва фіксуються перебої зі світлом.

Зазначимо, що це інформація виключно з місцевих Telegram-каналів. Офіційного підтвердження щодо атаки на ТЕЦ чи проблем зі світлом - поки що не було.

Обстріли України

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Україну дронами, авіабомбами та ракетами різних типів.

Зокрема, в ніч на 7 вересня ворог запустив по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 штук. Крім того, летіли 4 балістичні та 9 крилатих ракет. Відомо, що силам ППО вдалося знешкодити 747 дронів і 4 крилаті ракети.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під ударом минулої ночі були Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Кременчук.

У столиці України ворог вперше з 2022 року атакував будівлю Кабміну. Крім того, в місті були пошкоджені житлові будинки та авто. В результаті атаки були загиблі та постраждалі.

У Кременчуці противник завдав удару по Крюківському мосту через річку Дніпро. Після атаки рух по мосту було зупинено, але до вечора все відновили.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні в ніч на 7 серпня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

