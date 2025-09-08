Киевскую область атаковали дроны: в сети пишут о перебоях со светом

В частности, в Воздушных силах ВСУ информировали, что по состоянию на 00:25 в Киевской области зафиксировано несколько групп беспилотников. Через 10 минут стало известно, что в регионе работают силы ПВО.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - информировали в ОВА.

Через некоторое время в сети стали писать, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ, а в окрестных населенных пунктах и части Киева фиксируются перебои со светом.

Отметим, что это информация исключительно из местных Telegram-каналов. Официального подтверждения относительно атаки на ТЭЦ или проблем со светом - пока не было.