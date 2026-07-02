Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 2 липня постраждав столичний зоопарк. У небезпеці опинились не лише будівлі, але і деякі тварини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на комунальне підприємство "Київський зоопарк"), що внаслідок ворожої атаки на столицю в ніч проти 2 липня у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення:
"На щастя, жодна тварина не загинула", - повідомили українцям.
Зазначається водночас, що внаслідок вибухової хвилі травм зазнали:
Уточнюється, що на них впали уламки скла та частини рам.
"Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу", - повідомили у КМДА.
Наразі всі тварини перебувають у безпеці.
В цілому на території зоопарку, за інформаціїю КМДА, у результаті масованого ворожого обстрілу були пошкоджені:
Крім того, постраждала екзотична рослинність зимового саду.
"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - поділились у КМДА.
Повідомляється, що тимчасово не працюють:
"Решта території працює у штатному режимі", - розповіли мешканцям і гостям столиці.
Уточнюється, що вхід відвідувачів - відбувається через Центральний вхід зоопарку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч на 2 липня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, причому основним напрямком удару став Київ.
Ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів. Всього, за даними Повітряних сил, було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу.
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