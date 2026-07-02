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Київський зоопарк опинився під обстрілом, постраждали тварини (фото)

14:52 02.07.2026 Чт
3 хв
Які локації - тимчасово закриті для відвідувачів?
aimg Ірина Костенко
Київський зоопарк постраждав від ворожої атаки (фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua)

Внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч на 2 липня постраждав столичний зоопарк. У небезпеці опинились не лише будівлі, але і деякі тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Стан тварин: внаслідок атаки травмувалися черепахи та крокодили, проте ніхто не загинув - всі перебувають у безпеці.
  • Інші наслідки: ворожий удар пошкодив будівлі приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та деякі інші об'єкти.
  • Робота зоопарку: північний вхід і паркінг тимчасово зачинені, тож відвідувачі можуть потрапити до зоопарку через Центральний вхід.

Які тварини постраждали під час обстрілу

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальне підприємство "Київський зоопарк"), що внаслідок ворожої атаки на столицю в ніч проти 2 липня у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення:

  • постраждали тварини;
  • були пошкоджені будівлі.

"На щастя, жодна тварина не загинула", - повідомили українцям.

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Зазначається водночас, що внаслідок вибухової хвилі травм зазнали:

  • черепахи;
  • крокодили.

Уточнюється, що на них впали уламки скла та частини рам.

"Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу", - повідомили у КМДА.

Наразі всі тварини перебувають у безпеці.

Під ударом РФ опинився столичний зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Інші наслідки ворожої атаки

В цілому на території зоопарку, за інформаціїю КМДА, у результаті масованого ворожого обстрілу були пошкоджені:

  • будівлі відділу приматів і птахів;

Наслідки ворожої атаки відчули навіть деякі тварини (фото: kyivcity.gov.ua)

  • купол зимового саду;

Окремі шибки зимового саду були вибиті (фото: kyivcity.gov.ua)

  • акватераріум;

У КиївЗоо постраждали різні будівлі (фото: kyivcity.gov.ua)

  • сіносховище;

"Сховані" від очей відвідувачів об'єкти - також важливі (фото: kyivcity.gov.ua)

  • північна вхідна група.

У деяких будівлях вибиті не лише вікна, але й двері (фото: kyivcity.gov.ua)

Крім того, постраждала екзотична рослинність зимового саду.

Ворожі війська завдають шкоди навіть рослинам (фото: kyivcity.gov.ua)

Які локації поки що закрили для відвідувачів

"Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - поділились у КМДА.

Повідомляється, що тимчасово не працюють:

  • північна вхідна група;

Від удару постраждав ліфт в одному з приміщень (фото: kyivcity.gov.ua)

  • паркінг.

В'їзд у паркінг також постраждав (фото: kyivcity.gov.ua)

"Решта території працює у штатному режимі", - розповіли мешканцям і гостям столиці.

Інші наслідки ворожої атаки у КиївЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточнюється, що вхід відвідувачів - відбувається через Центральний вхід зоопарку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч на 2 липня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, причому основним напрямком удару став Київ.

Ворог застосував ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів, а також сотні ударних дронів. Всього, за даними Повітряних сил, було зафіксовано 570 засобів повітряного нападу.

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