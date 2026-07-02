Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

Главное: Состояние животных : в результате атаки травмировались черепахи и крокодилы, однако никто не погиб - все находятся в безопасности.

: в результате атаки травмировались черепахи и крокодилы, однако никто не погиб - все находятся в безопасности. Другие последствия : вражеский удар повредил здания приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище и некоторые другие объекты.

: вражеский удар повредил здания приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище и некоторые другие объекты. Работа зоопарка: северный вход и паркинг временно закрыты, поэтому посетители могут попасть в зоопарк через Центральный вход.

Какие животные пострадали во время обстрела

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский зоопарк"), что в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения:

пострадали животные;

были повреждены здания.

"К счастью, ни одно животное не погибло", - сообщили украинцам.

Отмечается вместе с тем, что в результате взрывной волны травмы получили:

черепахи;

крокодилы.

Уточняется, что на них упали обломки стекла и части рам.

"Сотрудники, которые круглосуточно дежурят возле животных, сразу предоставили им необходимую помощь", - сообщили в КГГА.

Сейчас все животные находятся в безопасности.

Под ударом РФ оказался столичный зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Другие последствия вражеской атаки

В целом на территории зоопарка, по информации КГГА, в результате массированного вражеского обстрела были повреждены:

здания отдела приматов и птиц;

Последствия вражеской атаки ощутили даже некоторые животные (фото: kyivcity.gov.ua)

купол зимнего сада;

Отдельные окна зимнего сада были выбиты (фото: kyivcity.gov.ua)

акватеррариум;

В КиевЗоо пострадали разные здания (фото: kyivcity.gov.ua)

сенохранилище;

"Скрытые" от глаз посетителей объекты - также важны (фото: kyivcity.gov.ua)

северная входная группа.

В некоторых зданиях выбиты не только окна, но и двери (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.

Вражеские войска наносят вред даже растениям (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие локации пока что закрыли для посетителей

"Сейчас в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - поделились в КГГА.

Сообщается, что временно не работают:

северная входная группа;

От удара пострадал лифт в одном из помещений (фото: kyivcity.gov.ua)

паркинг.

Въезд в паркинг также пострадал (фото: kyivcity.gov.ua)

"Остальные территории работают в штатном режиме", - рассказали жителям и гостям столицы.

Другие последствия вражеской атаки в КиевЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточняется, что вход посетителей - происходит через Центральный вход зоопарка.