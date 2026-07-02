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Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

14:52 02.07.2026 Чт
3 мин
Какие локации - временно закрыты для посетителей?
aimg Ирина Костенко
Киевский зоопарк пострадал от вражеской атаки (фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua)

В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июля пострадал столичный зоопарк. В опасности оказались не только здания, но и некоторые животные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Состояние животных: в результате атаки травмировались черепахи и крокодилы, однако никто не погиб - все находятся в безопасности.
  • Другие последствия: вражеский удар повредил здания приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище и некоторые другие объекты.
  • Работа зоопарка: северный вход и паркинг временно закрыты, поэтому посетители могут попасть в зоопарк через Центральный вход.

Какие животные пострадали во время обстрела

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский зоопарк"), что в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения:

  • пострадали животные;
  • были повреждены здания.

"К счастью, ни одно животное не погибло", - сообщили украинцам.

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Отмечается вместе с тем, что в результате взрывной волны травмы получили:

  • черепахи;
  • крокодилы.

Уточняется, что на них упали обломки стекла и части рам.

"Сотрудники, которые круглосуточно дежурят возле животных, сразу предоставили им необходимую помощь", - сообщили в КГГА.

Сейчас все животные находятся в безопасности.

Под ударом РФ оказался столичный зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Другие последствия вражеской атаки

В целом на территории зоопарка, по информации КГГА, в результате массированного вражеского обстрела были повреждены:

  • здания отдела приматов и птиц;

Последствия вражеской атаки ощутили даже некоторые животные (фото: kyivcity.gov.ua)

  • купол зимнего сада;

Отдельные окна зимнего сада были выбиты (фото: kyivcity.gov.ua)

  • акватеррариум;

В КиевЗоо пострадали разные здания (фото: kyivcity.gov.ua)

  • сенохранилище;

"Скрытые" от глаз посетителей объекты - также важны (фото: kyivcity.gov.ua)

  • северная входная группа.

В некоторых зданиях выбиты не только окна, но и двери (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.

Вражеские войска наносят вред даже растениям (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие локации пока что закрыли для посетителей

"Сейчас в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - поделились в КГГА.

Сообщается, что временно не работают:

  • северная входная группа;

От удара пострадал лифт в одном из помещений (фото: kyivcity.gov.ua)

  • паркинг.

Въезд в паркинг также пострадал (фото: kyivcity.gov.ua)

"Остальные территории работают в штатном режиме", - рассказали жителям и гостям столицы.

Другие последствия вражеской атаки в КиевЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточняется, что вход посетителей - происходит через Центральный вход зоопарка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, причем основным направлением удара стал Киев.

Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов. Всего, по данным Воздушных сил, было зафиксировано 570 средств воздушного нападения.

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