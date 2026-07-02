Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июля пострадал столичный зоопарк. В опасности оказались не только здания, но и некоторые животные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский зоопарк"), что в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения:
"К счастью, ни одно животное не погибло", - сообщили украинцам.
Отмечается вместе с тем, что в результате взрывной волны травмы получили:
Уточняется, что на них упали обломки стекла и части рам.
"Сотрудники, которые круглосуточно дежурят возле животных, сразу предоставили им необходимую помощь", - сообщили в КГГА.
Сейчас все животные находятся в безопасности.
В целом на территории зоопарка, по информации КГГА, в результате массированного вражеского обстрела были повреждены:
Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.
"Сейчас в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - поделились в КГГА.
Сообщается, что временно не работают:
"Остальные территории работают в штатном режиме", - рассказали жителям и гостям столицы.
Уточняется, что вход посетителей - происходит через Центральный вход зоопарка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, причем основным направлением удара стал Киев.
Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов. Всего, по данным Воздушных сил, было зафиксировано 570 средств воздушного нападения.
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