Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)
В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июля пострадал столичный зоопарк. В опасности оказались не только здания, но и некоторые животные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Состояние животных: в результате атаки травмировались черепахи и крокодилы, однако никто не погиб - все находятся в безопасности.
- Другие последствия: вражеский удар повредил здания приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище и некоторые другие объекты.
- Работа зоопарка: северный вход и паркинг временно закрыты, поэтому посетители могут попасть в зоопарк через Центральный вход.
Какие животные пострадали во время обстрела
В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский зоопарк"), что в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения:
- пострадали животные;
- были повреждены здания.
"К счастью, ни одно животное не погибло", - сообщили украинцам.
Отмечается вместе с тем, что в результате взрывной волны травмы получили:
- черепахи;
- крокодилы.
Уточняется, что на них упали обломки стекла и части рам.
"Сотрудники, которые круглосуточно дежурят возле животных, сразу предоставили им необходимую помощь", - сообщили в КГГА.
Сейчас все животные находятся в безопасности.
Под ударом РФ оказался столичный зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)
Другие последствия вражеской атаки
В целом на территории зоопарка, по информации КГГА, в результате массированного вражеского обстрела были повреждены:
- здания отдела приматов и птиц;
Последствия вражеской атаки ощутили даже некоторые животные (фото: kyivcity.gov.ua)
- купол зимнего сада;
Отдельные окна зимнего сада были выбиты (фото: kyivcity.gov.ua)
- акватеррариум;
В КиевЗоо пострадали разные здания (фото: kyivcity.gov.ua)
- сенохранилище;
"Скрытые" от глаз посетителей объекты - также важны (фото: kyivcity.gov.ua)
- северная входная группа.
В некоторых зданиях выбиты не только окна, но и двери (фото: kyivcity.gov.ua)
Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.
Вражеские войска наносят вред даже растениям (фото: kyivcity.gov.ua)
Какие локации пока что закрыли для посетителей
"Сейчас в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - поделились в КГГА.
Сообщается, что временно не работают:
- северная входная группа;
От удара пострадал лифт в одном из помещений (фото: kyivcity.gov.ua)
- паркинг.
Въезд в паркинг также пострадал (фото: kyivcity.gov.ua)
"Остальные территории работают в штатном режиме", - рассказали жителям и гостям столицы.
Другие последствия вражеской атаки в КиевЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)
Уточняется, что вход посетителей - происходит через Центральный вход зоопарка.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, причем основным направлением удара стал Киев.
Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов. Всего, по данным Воздушных сил, было зафиксировано 570 средств воздушного нападения.
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