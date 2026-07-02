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Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

14:52 02.07.2026 Чт
3 мин
Какие локации - временно закрыты для посетителей?
aimg Ирина Костенко
Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото) Киевский зоопарк пострадал от вражеской атаки (фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua)
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В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июля пострадал столичный зоопарк. В опасности оказались не только здания, но и некоторые животные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Состояние животных: в результате атаки травмировались черепахи и крокодилы, однако никто не погиб - все находятся в безопасности.
  • Другие последствия: вражеский удар повредил здания приматов и птиц, купол зимнего сада, акватерариум, сенохранилище и некоторые другие объекты.
  • Работа зоопарка: северный вход и паркинг временно закрыты, поэтому посетители могут попасть в зоопарк через Центральный вход.

Какие животные пострадали во время обстрела

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский зоопарк"), что в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 2 июля в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения:

  • пострадали животные;
  • были повреждены здания.

"К счастью, ни одно животное не погибло", - сообщили украинцам.

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Отмечается вместе с тем, что в результате взрывной волны травмы получили:

  • черепахи;
  • крокодилы.

Уточняется, что на них упали обломки стекла и части рам.

"Сотрудники, которые круглосуточно дежурят возле животных, сразу предоставили им необходимую помощь", - сообщили в КГГА.

Сейчас все животные находятся в безопасности.

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Под ударом РФ оказался столичный зоопарк (фото: kyivcity.gov.ua)

Другие последствия вражеской атаки

В целом на территории зоопарка, по информации КГГА, в результате массированного вражеского обстрела были повреждены:

  • здания отдела приматов и птиц;

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Последствия вражеской атаки ощутили даже некоторые животные (фото: kyivcity.gov.ua)

  • купол зимнего сада;

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Отдельные окна зимнего сада были выбиты (фото: kyivcity.gov.ua)

  • акватеррариум;

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)В КиевЗоо пострадали разные здания (фото: kyivcity.gov.ua)

  • сенохранилище;

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)"Скрытые" от глаз посетителей объекты - также важны (фото: kyivcity.gov.ua)

  • северная входная группа.

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)В некоторых зданиях выбиты не только окна, но и двери (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Вражеские войска наносят вред даже растениям (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие локации пока что закрыли для посетителей

"Сейчас в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", - поделились в КГГА.

Сообщается, что временно не работают:

  • северная входная группа;

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)От удара пострадал лифт в одном из помещений (фото: kyivcity.gov.ua)

  • паркинг.

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Въезд в паркинг также пострадал (фото: kyivcity.gov.ua)

"Остальные территории работают в штатном режиме", - рассказали жителям и гостям столицы.

Киевский зоопарк оказался под обстрелом, пострадали животные (фото)Другие последствия вражеской атаки в КиевЗоо (фото: kyivcity.gov.ua)

Уточняется, что вход посетителей - происходит через Центральный вход зоопарка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 2 июля РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, причем основным направлением удара стал Киев.

Враг применил ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов, а также сотни ударных дронов. Всего, по данным Воздушных сил, было зафиксировано 570 средств воздушного нападения.

Читайте также о реакции мира на обстрел Киева.

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