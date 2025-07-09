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У Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян

Фото: у Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області до двох людей зросла кількість постраждалих від нічної комбінованої атаки росіян на регіон, їм надана уся необхідна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно", - зазначив Калашник.

За його словами, також постраждав чоловік 61 року, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств. Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Комбінована атака на Україну 9 липня

Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі. Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.

Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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