В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ночной атаки россиян

В Киевской области до двух человек возросло количество пострадавших от ночной комбинированной атаки россиян на регион, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно", - отметил Калашник.
По его словам, также пострадал мужчина 61 года, он получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.
Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий. Все оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки.
Этой ночью россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стали западные регионы Украины.
Луцк, в свою очередь, пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары. Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов.
Больше подробностей о комбинированной атаке на Украину 9 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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