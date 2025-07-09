В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ночной атаки россиян

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно", - отметил Калашник.

По его словам, также пострадал мужчина 61 года, он получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.

Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий. Все оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки.