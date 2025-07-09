ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян

Середа 09 липня 2025 09:48
UA EN RU
У Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян Фото: у Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області до двох людей зросла кількість постраждалих від нічної комбінованої атаки росіян на регіон, їм надана уся необхідна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно", - зазначив Калашник.

За його словами, також постраждав чоловік 61 року, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств. Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Комбінована атака на Україну 9 липня

Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.

Луцьк, своєю чергою, пережив сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі. Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.

Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Київська область
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос