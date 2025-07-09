У Київській області зросла кількість постраждалих через нічну атаку росіян

У Київській області до двох людей зросла кількість постраждалих від нічної комбінованої атаки росіян на регіон, їм надана уся необхідна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно", - зазначив Калашник.

За його словами, також постраждав чоловік 61 року, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств. Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.