У Київській області знайшли уламки збитої ракети (фото)

"Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг", - розповів він.

Атака на Україну 22 жовтня: Київська область

Близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО.

Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області. Очільник київської поліції Андрій Нєбитов показав фотографію з місця збиття однієї з них.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.

Близько 12.00 в Київській області вже вдруге спрацювала ППО. На той час повітряну тривогу в регіоні вже оголошували тричі, починаючи з ранку.