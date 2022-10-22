В Киевской области нашли обломки сбитой ракеты (фото)

"Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг", - рассказал он.

Атака на Украину 22 октября: Киевская область

Около 9 утра субботы, 22 октября, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО.

Несколько ракет, которые направлялись на столицу, были сбиты в Киевской области. Глава киевской полиции Андрей Небытов показал фотографию с места, где была сбита одна из них.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в общей сложности было сбито 5 ракет, которые летели на Киев.

Около 12.00 в Киевской области уже второй раз сработала ПВО. К тому времени воздушную тревогу в регионе уже объявляли трижды, начиная с утра.