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У Київській області збивають російські дрони-камікадзе

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області сьогодні вранці, 22 листопада, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Про відбиття повітряної атаки противника у Київській області стало відомо близько пів на сьому ранку. 

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві адміністрації.

Також в КОВА нагадали мешканцям області про важливість дотримуватися інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в інтернет роботу оборонців неба.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликали в адміністрації.

Атака "Шахедів" у ніч проти 22 листопада

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що у Сумах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Над містом фіксувалися ударні безпілотники противника.

Згодом місцева влада розповіла, що у Сумах внаслідок удару ворога "Шахедами" загинули дві людини. Проводяться аварійно-рятувальні роботи. Росіяни вдарили по житловому мікрорайону міста.

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Київська областьППОАтака дронів