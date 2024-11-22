У Київській області збивають російські дрони-камікадзе

У Київській області сьогодні вранці, 22 листопада, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували ворожі ударні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про відбиття повітряної атаки противника у Київській області стало відомо близько пів на сьому ранку.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві адміністрації.
Також в КОВА нагадали мешканцям області про важливість дотримуватися інформ-тиші - не фіксувати та не викладати в інтернет роботу оборонців неба.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликали в адміністрації.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Пізніше стало відомо, що у Сумах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Над містом фіксувалися ударні безпілотники противника.
Згодом місцева влада розповіла, що у Сумах внаслідок удару ворога "Шахедами" загинули дві людини. Проводяться аварійно-рятувальні роботи. Росіяни вдарили по житловому мікрорайону міста.
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