RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киевской области сбивают российские дроны-камикадзе

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области сегодня утром, 22 ноября, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Об отражении воздушной атаки противника в Киевской области стало известно около половины седьмого утра.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении администрации.

Также в КОВА напомнили жителям области о важности соблюдать информ-тишину - не фиксировать и не выкладывать в интернет работу защитников неба.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в администрации.

Атака "Шахедов" в ночь на 22 ноября

Ранее сообщилось, что этой ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Сумах раздались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Над городом фиксировались ударные беспилотники противника.

Впоследствии местные власти рассказали, что в Сумах в результате удара врага "Шахедами" погибли два человека. Проводятся аварийно-спасательные работы. Россияне ударили по жилому микрорайону города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьПВОАтака дронов