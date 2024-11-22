ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли "Шахеди"

Суми, П'ятниця 22 листопада 2024 05:25
UA EN RU
У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли "Шахеди" Фото: у Сумах пролунали вибухи через ворожу атаку дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Суми у ніч проти 22 листопада пролунали вибухи. Фіксувався рух ударних безпілотників ворога у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибухи було чути у місті близько 05.12. Їх було два.

Перед тим у моніторингових групах писали, що у напрямку на Суми рухалися російські дрони-камікадзе. В мережі також повідомляли, що можлива робота сил та засобів протиповітряної оборони через дану дронову атаку.

Крім того, за даними моніторингових каналів, у бік Сум прямували 3 ударні безпілотники російських загарбників.

Додамо, що в Повітряних силах ЗСУ ще о 03.48 інформували про фіксацію нової групи "Шахедів" на півночі Сумської області.

У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли &quot;Шахеди&quot;

Вже о 05.23 військові розповіли, що в районі міста Суми фіксують ворожі безпілотники.

У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли &quot;Шахеди&quot;

Після цього в місті знову було чути звук вибуху.

Нічна повітряна атака 22 листопада

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе. БПЛА заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Крім того, близько третьої ночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога на тлі загрози ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вибухи Атака дронів
NEWS
В ISW оцінили вплив ударів "Орєшніком" і погрози Путіна на хід війни в Україні
В ISW оцінили вплив ударів "Орєшніком" і погрози Путіна на хід війни в Україні
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті