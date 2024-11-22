Обстріл Сум: через російську атаку є жертви

У Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара .

Він розповів, що у Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало "декілька потужних вибухів".

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

"На місці працює ДСНС, "швидка", поліція", - додав Кобзар у відеоролику.

Пізніше він розповів, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також була загибла людина.

"Буже розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - розповів він та уточнив, що про місце буде повідомлено пізніше.

Крім того, в.о. мера Сум розповів, що через чергову загрозу атаки "Шахедів" у місті триває робота протиповітряної оборони. Та закликав місцевих мешканців відійти від вікон.

Оновлено: удар "Шахедами" по житловому мікрорайону

Як розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації (СумОВА), російські терористи цієї ночі атакували "Шахедами" житловий мікрорайон міста Суми.

"Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються", - передали в адміністрації.

Оновлено: уточнено наслідки, фото

Пізніше в ОВА уточнити, що внаслідок атаки росармії по житловому мікрорайону у Сумах, за попередніми даними, загинули 2 людини, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в адміністрації.

Оновлено: кількість постраждалих зросла

В ОВА поінформували пізніше, що кількість жертв у Сумах через атаку "Шахедів" лишається така сама - 2 людини, а кількість поранених збільшилася до 12.

Повітряний удар РФ по Сумах

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що у Сумах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Над містом фіксувалися ударні безпілотники противника.