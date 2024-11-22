Обстріл Сум: через російську атаку є жертви
У Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.
Він розповів, що у Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало "декілька потужних вибухів".
На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.
"На місці працює ДСНС, "швидка", поліція", - додав Кобзар у відеоролику.
Пізніше він розповів, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також була загибла людина.
"Буже розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - розповів він та уточнив, що про місце буде повідомлено пізніше.
Крім того, в.о. мера Сум розповів, що через чергову загрозу атаки "Шахедів" у місті триває робота протиповітряної оборони. Та закликав місцевих мешканців відійти від вікон.
Оновлено: удар "Шахедами" по житловому мікрорайону
Як розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації (СумОВА), російські терористи цієї ночі атакували "Шахедами" житловий мікрорайон міста Суми.
"Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються", - передали в адміністрації.
Оновлено: уточнено наслідки, фото
Пізніше в ОВА уточнити, що внаслідок атаки росармії по житловому мікрорайону у Сумах, за попередніми даними, загинули 2 людини, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в адміністрації.
Оновлено: кількість постраждалих зросла
В ОВА поінформували пізніше, що кількість жертв у Сумах через атаку "Шахедів" лишається така сама - 2 людини, а кількість поранених збільшилася до 12.
Повітряний удар РФ по Сумах
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Пізніше стало відомо, що у Сумах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Над містом фіксувалися ударні безпілотники противника.
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