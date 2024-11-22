Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 1:57 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Ворожі БпЛА у Харківській області, рухаються в східному напрямку.

О 2:01 повідомлялося, що ударні БпЛА рухаються з Сумської області в напрямку Чернігівської області.

О 1:57 військові повідомили про виявлення перших ворожих безпілотників у Сумській області, рухаються у південному напрямку вбік Полтавської області.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, востаннє Росія масштабно атакувала Україну дронами-камікадзе в ніч на 20 листопада. Агресор випустив у напрямку країни понад 120 "Шахедів".

За допомогою іранських комплектуючих, держава-агресор планує виробляти близько 900 дронів-камікадзе на місяць.

У жовтні РФ запустила по Україні 2000 "Шахедів", що на 700 більше за вересень. За даними розвідки, надалі цей показник буде зростати.

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