У Київській області загроза ворожих дронів, - ОВА

У Київській області в ніч на 24 березня існує загроза атаки ворожих безпілотників. Оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе та близьких вам людей", - підкреслили в обласній військовій адміністрації.
Варто зазначити, що громадяни повинні перебувати у сховищах допоки не буде даних про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 22 березня РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області. Внаслідок атаки окупантів загинули 9 осіб.
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