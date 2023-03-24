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У Київській області загроза ворожих дронів, - ОВА

Фото: У Київській області загроза ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Київській області в ніч на 24 березня існує загроза атаки ворожих безпілотників. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе та близьких вам людей", - підкреслили в обласній військовій адміністрації.

Варто зазначити, що громадяни повинні перебувати у сховищах допоки не буде даних про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, 22 березня РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області. Внаслідок атаки окупантів загинули 9 осіб.

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Київська областьВійна Росії проти України