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В Киевской области угроза вражеских дронов, - ОВА

Фото: В Киевской области угроза вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области в ночь на 24 марта существует угроза атаки вражеских беспилотников. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя и близких вам людей", - подчеркнули в областной военной администрации.

Стоит отметить, что граждане должны находиться в хранилищах, пока не будет данных об отбое воздушной тревоги.

Напомним, 22 марта РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области . В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.

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