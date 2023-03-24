В Киевской области угроза вражеских дронов, - ОВА

В Киевской области в ночь на 24 марта существует угроза атаки вражеских беспилотников. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя и близких вам людей", - подчеркнули в областной военной администрации.
Стоит отметить, что граждане должны находиться в хранилищах, пока не будет данных об отбое воздушной тревоги.
Напомним, 22 марта РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области . В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.
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