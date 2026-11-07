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Главная » Бизнес » Энергетика

В Киевской области ввели экстренные отключения света

13:46 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
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В субботу, 7 ноября, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Поэтому привычные графики временно не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В ДТЭК сообщили, что ввели экстренные ограничения электроснабжения по команде "Укрэнерго". При таких отключениях почасовые графики не применяются.

Энергетики пообещали информировать потребителей о дальнейших изменениях через официальный Telegram-канал компании.

Так что жителям области следует следить за сообщениями ДТЭК, поскольку привычный график пока не поможет определить, когда именно в доме будет электроэнергия.

Отключение света в Украине 7 ноября

Напомним, 7 ноября проблемы с электроснабжением возникли и в других регионах Украины. В частности, после ночной атаки РФ в Киеве ввели экстренные отключения света, также возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

В Чернигове из-за аварии на объекте электроснабжения город полностью остался без света. Без электроэнергии оказалось около 150 тысяч абонентов в Чернигове, Козелецком и Корюковском районах, а также в Славутиче. Части потребителей впоследствии возобновили электроснабжение.

Кроме того, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате удара один человек получил тяжелые ранения и попал в больницу.

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