Главная » Бизнес » Энергетика

В Киевской области ввели экстренные отключения света

Киевская область, Воскресенье 18 января 2026 14:09
В Киевской области ввели экстренные отключения света Фото: в Киевской области ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области днем 18 января ввели экстренные отключения света. Графики ограничения электроэнергии пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Киевской области экстренные отключения. Из-за ситуации в энергосистеме графики отключений на Киевщине не действуют", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области", - добавили в компании.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине 18 января продолжают действовать почасовые отключения света для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время утром воскресенья, 18 января, в ряде областей Украины были введены аварийные отключения энергоснабжения, в частности в Сумской и Полтавской областях. Причина - повреждение энергосистемы в результате российской атаки.

Добавим, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

А 16 января Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

