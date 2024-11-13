У Київській області врятували велику колонію кажанів: де вони зимуватимуть (відео)

У Бориспільському районі Київської області знайшли велику колонію кажанів, яка залишилася без місця для зимівлі. Деякі тварини травмовані, їх передали на лікування до ветеринарної клініки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Центр порятунку диких тварин.
Кілька днів тому у Бориспільському районі знайшли велику колонію кажанів. Тварини залишились без домівки після того, як зрубали дерево, що слугувало їм укриттям. Люди, які побачили кажанів, звернулися за допомогою до волонтерів, щоб врятувати тварин.
Шість кажанів із колонії отримали травми, їх відвезли до ветеринарної клініки. Після одужання їх передадуть фахівчині, у якої вони залишаться на реабілітацію та зимівлю.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Львові зоозахисники врятували 48 кажанів, які оселились у багатоповерхівці. Керівник львівського притулку "Домівка врятованих тварин" Орест Залипський повідомив, що тварини засіли під відливом вікна, прогризли монтажну піну й майже дістались до квартири. Кажанів виловили й доставили до притулку, де їх оглянули, зважили, одягли кільця для ідентифікації. Уже наступного дня 46 кажанів повернули в природу, а двох залишили на лікування через забої передпліччя.
Також ми писали, що в Україні всі види кажанів є комахоїдними й важливими регуляторами чисельності комах. Вдень ці тварини ховаються в дуплах дерев, печерах або порожнинах будинків, а вночі стають активними. Українські кажани належать до вразливої групи, яка потребує особливої охорони. Їхній захист регулюється кількома міжнародними угодами.
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