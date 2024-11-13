У Київській області врятували велику колонію кажанів: де вони зимуватимуть (відео)

Кілька днів тому у Бориспільському районі знайшли велику колонію кажанів. Тварини залишились без домівки після того, як зрубали дерево, що слугувало їм укриттям. Люди, які побачили кажанів, звернулися за допомогою до волонтерів, щоб врятувати тварин.

Шість кажанів із колонії отримали травми, їх відвезли до ветеринарної клініки. Після одужання їх передадуть фахівчині, у якої вони залишаться на реабілітацію та зимівлю.