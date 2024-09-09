У Києві у приміщення залетіли більше 350 кажанів: чому так відбувається і що робити
У Києві у вікна квартир почали залітати кажани. А одному з приміщень рятувальники знайшли більше 350 цих тварин.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Kyiv Animal Rescue Group.
Чому кажани залітають у вікна
Як пояснюють у KARG, зараз триває міграція кажанів на зимівлю, тому ці рукокрилі тварини шукають місце для відпочинку під час під час довгого перельоту. Також вони шукають житло, де можна перезимувати.
У цьому році з початку міграції в деяких квартирах та у художній майстерні рятувальники знаходили більше 350 кажанів в одному приміщенні. Тварини залітали у відкриті на провітрювання вікна, а вилетіти із житла вже не могли.
"Тож, вирушаючи у відпустку або на дачу, не лишайте вікна без сіток відкритими - вас можуть здивувати непрошені крилаті гості", - попереджають рятувальники.
Що робити, якщо у приміщення залетіли кажани
У Kyiv Animal Rescue Group нагадують, що всі кажани, які проживають на території України, занесені до Червоної книги.
"Будь ласка, якщо бачите кажана - не ображайте його. Тривале перебування в зачиненому помешканні шкодить не тільки вашій оселі, а ще й кажанам", - застерігають у KARG.
Рятувальники розповідають про правила, як поводитися, коли у приміщення залетіли кажани:
- дочекайтися темряви;
- вимкнути світло в кімнаті з кажанами;
- відкрити вікна навстіж, щоб тварини мали можливість вилетіти;
- тих кажанів, які не вилітають, можна спробувати посадити у коробку та передати фахівцям;
- якщо залишається багато кажанів – звернутися по допомогу.
Фото: Кажани мігрують на зимівлю (gettyimages.com)
В Україні живуть 28 видів рукокрилих
В Україні всі види кажанів є комахоїдними. У наших екосистемах вони регулюють чисельність комах, розповідають в Українському центрі реабілітації рукокрилих.
Кажани активні зазвичай уночі. Ці тварини не здатні будувати гнізда, тому вдень вони ховаються в дуплах дерев, між гілок, в печерах (де можуть скупчуватися по кілька сотень особин), у у різних порожнинах будинків.
В Україні рукокрилі визнані вразливою групою, яка потребує особливої охорони. Охорона цих тварин регламентується низкою міжнародних угод.
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