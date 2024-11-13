В Киевской области спасли большую колонию летучих мышей: где они будут зимовать (видео)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львове зоозащитники спасли 48 летучих мышей, которые поселились в многоэтажке. Руководитель львовского приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский сообщил, что животные засели под отливом окна, прогрызли монтажную пену и почти добрались до квартиры. Летучих мышей выловили и доставили в приют, где их осмотрели, взвесили, надели кольца для идентификации. Уже на следующий день 46 летучих мышей вернули в природу, а двоих оставили на лечение из-за ушибов предплечья.

Также мы писали, что в Украине все виды летучих мышей являются насекомоядными и важными регуляторами численности насекомых. Днем эти животные прячутся в дуплах деревьев, пещерах или полостях домов, а ночью становятся активными. Украинские летучие мыши относятся к уязвимой группе, которая требует особой охраны. Их защита регулируется несколькими международными соглашениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.