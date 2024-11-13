В Киевской области спасли большую колонию летучих мышей: где они будут зимовать (видео)

В Бориспольском районе Киевской области нашли большую колонию летучих мышей, которая осталась без места для зимовки. Некоторые животные травмированы, их передали на лечение в ветеринарную клинику.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр спасения диких животных.
Несколько дней назад в Бориспольском районе нашли большую колонию летучих мышей. Животные остались без дома после того, как срубили дерево, которое служило им укрытием.
Шесть летучих мышей из колонии получили травмы, их отвезли в ветеринарную клинику После выздоровления их передадут специалисту, у которой они останутся на реабилитацию и зимовку.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львове зоозащитники спасли 48 летучих мышей, которые поселились в многоэтажке. Руководитель львовского приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский сообщил, что животные засели под отливом окна, прогрызли монтажную пену и почти добрались до квартиры. Летучих мышей выловили и доставили в приют, где их осмотрели, взвесили, надели кольца для идентификации. Уже на следующий день 46 летучих мышей вернули в природу, а двоих оставили на лечение из-за ушибов предплечья.
Также мы писали, что в Украине все виды летучих мышей являются насекомоядными и важными регуляторами численности насекомых. Днем эти животные прячутся в дуплах деревьев, пещерах или полостях домов, а ночью становятся активными. Украинские летучие мыши относятся к уязвимой группе, которая требует особой охраны. Их защита регулируется несколькими международными соглашениями.
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