У Київській області впали уламки збитих російських дронів: які наслідки

У Київській області впали уламки збитих російських дронів, якими окупанти намагалися атакувати Україну. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка у Facebook.

Також в одному з районів області виникла пожежа трав'яного настилу. Загоряння ліквідовано.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у Київській області немає, як і постраждалих. Проте було зафіксоване падіння уламків дронів. Внаслідок цього був пошкоджений приватний будинок, обірвалися лінії електромереж.

Повітряна тривога у Київській області тривала всю ніч та ранок протягом понад дев'яти годин. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Що ще відомо про атаку ворога

Росіяни запустили ударні дрони ще з вечора 20 серпня. Сили протиповітряної оборони знищували "Шахеди" всю ніч та зранку 21 серпня. Станом на 12:00 один ворожий безпілотник досі не був знищений.

Всього Повітряні сили зафіксували 72 повітряні цілі, які випустили росіяни - дві балістичні ракети, керована ракета Х-59 та 69 "Шахедів".

В результаті протиповітряного бою було збито 51 повітряну ціль, а саме ракету Х-59 та півсотні дронів. ППО працювала у Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Як раніше повідомила КМВА, росіяни випустили у бік столиці до 10 "Шахедів". До Києва дрони не долетіли, їх знищили на підступах.

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