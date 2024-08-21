Росіяни спрямували у бік Києва до 10 дронів, їх збили на підступах, - КМВА

Росія вночі та зранку 21 серпня намагалася атакувати Київ. Окупанти спрямували на столицю до 10 ударних дронів, їх збили на підступах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Як зазначає КМВА, у столиці вже четверта тривога від початку доби. Остання була пов'язана із загрозою ударів балістичного озброєння. Проте пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було.

З 23:00 20 серпня, всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних дронів, Київ не виключення.

"За попередньою інформацією, в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, руйнувань та жертв у Києві немає.