ua en ru
Ср, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни спрямували у бік Києва до 10 дронів, їх збили на підступах, - КМВА

Київ, Середа 21 серпня 2024 10:49
UA EN RU
Росіяни спрямували у бік Києва до 10 дронів, їх збили на підступах, - КМВА Фото: росіяни спрямували у бік Києва до 10 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі та зранку 21 серпня намагалася атакувати Київ. Окупанти спрямували на столицю до 10 ударних дронів, їх збили на підступах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Як зазначає КМВА, у столиці вже четверта тривога від початку доби. Остання була пов'язана із загрозою ударів балістичного озброєння. Проте пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було.

З 23:00 20 серпня, всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних дронів, Київ не виключення.

"За попередньою інформацією, в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, руйнувань та жертв у Києві немає.

Що відомо про атаку РФ

Ще з вечора 20 серпня стало відомо, що окупанти запустили дрони-камікадзе. У низці областей, зокрема і в Києві, декілька разів оголошували повітряну тривогу.

Ворожі безпілотники збивали вночі та зранку 21 серпня. Рух "Шахедів" фіксували у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській областях.

Востаннє повітряну тривогу у Києві оголошували о 9:45. Вона була пов'язана з загрозою балістики і тривала майже 40 хвилин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну