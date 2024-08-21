Росія вночі запустила по Україні 72 повітряні цілі: як відпрацювала ППО

У ніч на 21 серпня російські окупанти здійснили масований повітряний удар по Україні, використовуючи різні види озброєння.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

З території Воронезької області РФ було запущено дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а з повітряного простору Курської області - керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69. Додатково з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська надіслали 69 ударних "Шахедів".

Загалом, Повітряними силами України було виявлено та супроводжено 72 повітряні цілі. Протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних "Шахедів" у різних областях. Зокрема в Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, 16 ворожих безпілотників було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії.

До того ж військові зафіксували перетин ворожим дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області. Один із російських безпілотників повернувся до Бєлгородської області.

Станом на 11:15 один ворожий дрон ще перебуває в повітряному просторі над Черкащиною, бойові дії тривають.