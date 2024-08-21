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В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов: какие последствия

Киев, Среда 21 августа 2024 12:16
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В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов: какие последствия Фото: в Киевской области упали обломки российских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов, которыми оккупанты пытались атаковать Украину. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Воздушная тревога в Киевской области длилась всю ночь и утро в течение более девяти часов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в Киевской области нет, как и пострадавших. Однако было зафиксировано падение обломков дронов. В результате был поврежден частный дом, оборвались линии электросетей.

Также в одном из районов области возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано.

"Большая часть обломков вражеских целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности", - добавил глава ОВА.

Что еще известно об атаке врага

Россияне запустили ударные дроны с вечера 20 августа. Силы противовоздушной обороны уничтожали "Шахеды" всю ночь и утром 21 августа. По состоянию на 12:00 один вражеский беспилотник до сих пор не был уничтожен.

Всего Воздушные силы зафиксировали 72 воздушные цели, которые выпустили россияне - две баллистические ракеты, управляемая ракета Х-59 и 69 "Шахедов".

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель, а именно ракета Х-59 и полсотни дронов. ПВО работала в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Как ранее сообщила КГВА, россияне выпустили в сторону столицы до 10 "Шахедов". До Киева дроны не долетели, их уничтожили на подступах.

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