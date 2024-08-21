В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов: какие последствия

В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов, которыми оккупанты пытались атаковать Украину. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Воздушная тревога в Киевской области длилась всю ночь и утро в течение более девяти часов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в Киевской области нет, как и пострадавших. Однако было зафиксировано падение обломков дронов. В результате был поврежден частный дом, оборвались линии электросетей.

Также в одном из районов области возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано.

"Большая часть обломков вражеских целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности", - добавил глава ОВА.