У Київській області внаслідок російської ракетної атаки загинули мирні жителі

В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами і групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області, де працювала ППО.

Увечері 10 серпня вибух пролунав у Сумах. У Запорізькій області внаслідок удару російської ракети загинув мирний житель.

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