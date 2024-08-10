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У Сумах пролунав вибух

Суми, Субота 10 серпня 2024 22:45
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У Сумах пролунав вибух Ілюстративне фото: у Сумах чули вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах ввечері 10 серпня пролунав вибух. За кілька годин до цього в Сумській області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, о 20:43 в області оголосили тривогу, а близько 22:17 українські Повітряні сили попередили про загрозу ударів ворожими керованими авіабомбами.

Через близько 15 хвилин після попередження у місті чули вибух. Наразі інформації про його причини немає.

Нагадаємо, український Генштаб заявляв, що росіяни активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Активізація російської авіації відбувається на тлі так званого прориву в Курській області. Детальніше про бойові дії на російські території - за посиланням.

Крім того, через посилення обстрілів в Сумській області оголосили евакуацію з понад 20 громад.

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли про необхідність евакуації у безпечні місця близько 20 тисяч людей з районів Сумської області, які потерпають від ворожих обстрілів.

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