В Киевской области в результате российской ракетной атаки погибли мирные жители

В ходе ночной ракетной атаки со стороны РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома. Погибли мужчина и ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки три человека тяжело травмированы.
Еще двое – 35-летний мужчина и его 4-летний сын – оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими, сообщили в ГСЧС.
В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.
Взрывы прозвучали в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области, где работала ПВО.
Вечером 10 августа взрыв произошел в Сумах. В Запорожской области в результате удара российской ракеты погиб мирный житель.
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