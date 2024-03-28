У Київській області внаслідок пожежі загинула жінка і дитина (відео)
У Київській області під час пожежі загинули жінка та дитина, ще двох дітей вдалось врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як розповідають у відомстві, надзвичайна подія сталася у селі Гоголів Броварського району, там спалахнув житловий будинок.
Рятувальники на місці події знайшли хлопчика, який самостійно вибрався з палаючого дому, вибивши рукою шибку. Його забрала "швидка".
"Всередині помешкання залишались люди – жінка та двоє дітей. Їх працівники ДСНС знайшли непритомними та винесли на свіже повітря", - зазначають рятувальники.
Втім, матір 1982 року народження і її молодшого сина 2017 року народження врятувати не вдалось.
"Дівчинці 2011 року народження надзвичайники надали домедичну допомогу, вона опритомніла та почала дихати. Дитину ушпиталили до районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Пожежі у Києві та області
Нагадаємо, у Києві нещодавно сталась пожежа в гімназії. Дітей та вчителів довелося евакуювати.
Також у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі, внаслідок чого загинув 16-річний підліток.
Зазначимо, якість повітря у Києві погіршилася. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.
Нещодавно під Києвом у селищі Трипілля стався вибух будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.
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