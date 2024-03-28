В Киевской области в результате пожара погибла женщина и ребенок (видео)

Фото: женщина и ребенок погибли в пожаре в Броварском районе (facebook.com/Сергей Крук)

В Киевской области во время пожара погибли женщина и ребенок, еще двое детей удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.