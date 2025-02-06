У Київській області виявлено ворожі дрони, працює ППО

Жителям радять перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, не фіксувати і не викладати у мережу роботу військових.

Додамо, що о 1:23 військові оголосили повітряну тривогу в місті Києві через наближення ворожих БпЛА з Броварів.

"Увага! м.Київ! Ворожі ударні БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", - повідомили у Повітряних силах о 1:45.

Станом на 01:25 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)