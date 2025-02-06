RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО

Фото: силы противовоздушной обороны сбивают российские "Шахеды" в Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воздушном пространстве Киевской области военные обнаружили российские ударные беспилотники. По вражеским целям работают силы ПВО.

Жителям советуют находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу военных.

Добавим, что в 1:23 военные объявили воздушную тревогу в городе Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.

"Внимание! г.Киев! Вражеские ударные БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах в 1:45.

По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Россия атакует ударными беспилотниками

С вечера 5 февраля российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

В частности, захватчики атаковали ударными БпЛА Харьков. В одном из районов из-за прилета произошел пожар на местном рынке.

Накануне вражеская армия обстреляла одну из общин в Днепропетровской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов