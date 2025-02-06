В Киевской области обнаружены вражеские дроны, работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области военные обнаружили российские ударные беспилотники. По вражеским целям работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Жителям советуют находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу военных.
Добавим, что в 1:23 военные объявили воздушную тревогу в городе Киеве из-за приближения вражеских БпЛА из Броваров.
"Внимание! г.Киев! Вражеские ударные БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах в 1:45.
По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
С вечера 5 февраля российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
В частности, захватчики атаковали ударными БпЛА Харьков. В одном из районов из-за прилета произошел пожар на местном рынке.
Накануне вражеская армия обстреляла одну из общин в Днепропетровской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
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