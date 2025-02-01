У Київській області виявлено ворожі БпЛА, працюють сили ППО

У Київській області виявлено російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Жителям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати та не викладати у мережу роботу захисників.
Ввечері 31 січня російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Також агресор обстріляв балістичними ракетами Одесу. В історичному центрі міста пошкоджено готель "Брістоль".
Близько 1:00 в Одесі знову пролунали вибухи через нову ракетну атаку росіян.
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