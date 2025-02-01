UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Київській області виявлено ворожі БпЛА, працюють сили ППО

Фото: у Київській області працюють сили ППО (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області виявлено російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Жителям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати та не викладати у мережу роботу захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів