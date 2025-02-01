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В Киевской области обнаружены вражеские БпЛА, работают силы ПВО

Фото: в Киевской области работают силы ПВО (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области обнаружены российские ударные дроны. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечается в сообщении.

Жителям советуют находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

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