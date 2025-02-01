UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Київській області виникли пожежі після нічної атаки: фото наслідків

Фото: у Київській області виникли пожежі внаслідок атаки РФ (t.me/kyivoda)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області в ніч на 1 лютого збивали ворожі повітряні цілі. Внаслідок атаки виникли пожежі, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

За ніч повітряна тривога у Київській області оголошувалася двічі. У регіоні збивали ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не було.

Внаслідок падіння уламків збитої цілі у Бориспільському районі сталося загоряння приватного будинку. Пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено ще два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

 

Фото: у Київській області впали уламки ворожих цілей (t.me/kyivoda)

У Фастівському районі через падіння уламків сталася пожежа на складі одного з підприємств. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, його вже ліквідували.

 

Комбінований удар по Україні

Цієї ночі, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні, використовуючи дрони та ракети.

Сьогодні армія РФ 18 дронами атакувала Запоріжжя, там пошкоджені об'єкт інфраструктури, будинки та інші будівлі. Також є влучання у Харкові, відомо про жертву та п'ятьох постраждалих.

Росіяни вдарили ракетою по п'ятиповерхівці у Полтаві. У будинку зруйнований під'їзд. Відомо про трьох жертв та 10 постраждалих.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетна атакаАтака дронів