В Киевской области возникли пожары после ночной атаки: фото последствий

В Киевской области в ночь на 1 февраля сбивали вражеские воздушные цели. В результате атаки возникли пожары, есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
За ночь воздушная тревога в Киевской области объявлялась дважды. В регионе сбивали вражеские цели, попаданий в объекты критической инфраструктуры не было.
В результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар уже ликвидировали. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Фото: в Киевской области упали обломки вражеских целей (t.me/kyivoda)
В Фастовском районе из-за падения обломков произошел пожар на складе одного из предприятий. Огонь охватил 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.
Этой ночью, 1 февраля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, используя дроны и ракеты.
Сегодня армия РФ 18 дронами атаковала Запорожье, там повреждены объект инфраструктуры, дома и другие здания. Также есть попадание в Харькове, известно о жертве и пяти пострадавших.
Россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Полтаве. В доме разрушен подъезд. Известно о трех жертвах и 10 пострадавших.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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