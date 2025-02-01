В Киевской области возникли пожары после ночной атаки: фото последствий

За ночь воздушная тревога в Киевской области объявлялась дважды. В регионе сбивали вражеские цели, попаданий в объекты критической инфраструктуры не было.

В результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома. Пожар уже ликвидировали. Также повреждены еще два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Фото: в Киевской области упали обломки вражеских целей (t.me/kyivoda)

В Фастовском районе из-за падения обломков произошел пожар на складе одного из предприятий. Огонь охватил 30 квадратных метров, его уже ликвидировали.