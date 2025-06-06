У Київській області відремонтували залізницю після нічної атаки РФ

Обстріл Києва та області 6 червня

Нагадаємо, цієї ночі, 6 червня, росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки. У столиці пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, об'єкти інфраструктури та колії метро. Також на лівому березі столиці були перебої зі світлом. Внаслідок атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Окрім того, у Київській області внаслідок обстрілу були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких потягів.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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