В Киевской области отремонтировали железную дорогу после ночной атаки РФ

Обстрел Киева и области 6 июня

Напомним, этой ночью, 6 июня, россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы были перебои со светом. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, в Киевской области в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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