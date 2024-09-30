У Київській області уламки дронів впали у шести районах, є загоряння та руйнування

За словами Кравченка, повітряна тривога тривала 7 годин. Під час відбиття атаки були знищені усі повітряні цілі.

Постраждалих серед цивільних немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Фото: у Київській області уламки дронів впали у шести районах (t.me/kyivregionpolice)

Водночас уламки збитих цілей були виявлені в шести районах області:

в п'яти районах внаслідок падіння уламків виникли загоряння трав'яного настилу та стерні;

в одному із районів - сталась пожежа у приватному будинку;

в іншому - уламки пошкодили цвинтар.

Додамо, що, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, уламки ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА) були також виявлені біля одного з житлових будинків Оболонського району столиці.

Обстріл України

У ніч на 30 вересня терористи запустили по Україні:

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

одну керовану авіаційнуракету Х-59/69;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;

73 ударних БпЛА типу Shahed.

Протиповітряній обороні вдалось знищити: