У Київській області уламки дронів впали у шести районах, є загоряння та руйнування

Цієї ночі, 30 вересня, росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними дронами на Київську область. Уламки збитих цілей були зафіксовані в шести районах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.
За словами Кравченка, повітряна тривога тривала 7 годин. Під час відбиття атаки були знищені усі повітряні цілі.
Постраждалих серед цивільних немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.
Фото: у Київській області уламки дронів впали у шести районах (t.me/kyivregionpolice)
Водночас уламки збитих цілей були виявлені в шести районах області:
Додамо, що, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, уламки ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА) були також виявлені біля одного з житлових будинків Оболонського району столиці.
У ніч на 30 вересня терористи запустили по Україні:
Протиповітряній обороні вдалось знищити:
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